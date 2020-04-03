Коронавирус
Lenta.ruПодсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля
Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5–3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во втором квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.РБКвчера в 15:14
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