Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5–3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во втором квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
РБКвчера в 15:14

Подробнее о событии

Подсчитаны потери экономики от нерабочего апреля

Рамблер03:42

Потери России от нерабочего апреля оценили в абсолютных цифрах

Московский Комсомолец03:35

«Ущерб будет колоссальный». Что ждет экономику Приморья

Konkurent.ruвчера в 22:41

Эксперты оценили возможные экономические потери за пять недель выходных

ИА Красная Весна02:00

Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Lenta.ru02:43

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

РБКвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей вчера в 10:15
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Общество

Минпросвещения не исключило учебу школьников летом

Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:52
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 01 апреля в 14:23
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Общество

Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней

Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
Бухгалтерия.ру 04:52
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции

2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 06:02
Политика

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:51
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Общество

КамАЗ возобновит производство грузовиков 6 апреля

В компании считают, что функционирование КамАЗа обеспечит транспортную безопасность страны, а также стабилизирует социальную обстановку и не допустит повышения уровня криминогенности в регионе.
Говорит Москва 05:56
Авто

Toyota подняла цены на свои автомобили в России

Народные новости 04:51
Футбол

Сегодня «Белшина» сыграет против «Городеи»

ГЛАС.RU 01:25
Политика

Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное