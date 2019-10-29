Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.

с чего всё началось

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

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