Модель показала, что глубина экономического спада из-за последствий санкций (при прочих равных) составит 6,4–11,5% ВВП в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть, ослабления курса рубля, торгового оборота.
Минэкономики ждет нулевых темпов роста, а ЦБ — диапазона от нуля до минус 3%. В ЦМАКП ждут снижения ВВП в этом году на 7–7,2%, в следующем году — на 1,2–1,5%. Всемирный банк предполагает, что экономику России ожидает спад на 8,9% в текущем году и на 2% в 2023-м.
Российские силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой в Херсонской области с момента установления контроля над этим регионом в марте, кроме того, оружие и схроны добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.