Минэкономики ждет нулевых темпов роста, а ЦБ — диапазона от нуля до минус 3%. В ЦМАКП ждут снижения ВВП в этом году на 7–7,2%, в следующем году — на 1,2–1,5%.

Всемирный банк

предполагает, что экономику России ожидает спад на 8,9% в текущем году и на 2% в 2023-м.