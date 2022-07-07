Будьте в Плюсе

Экономисты оценили потери российского ВВП при разных сценариях санкций

В Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России вследствие внешнеэкономических шоков.
РБК
Модель показала, что глубина экономического спада из-за последствий санкций (при прочих равных) составит 6,4–11,5% ВВП в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть, ослабления курса рубля, торгового оборота.
РБК
Применение прогнозной модели ретроспективно на данные 2021 года в качестве эксперимента показало результат, по оценке авторов модели, близкий к официальным фактическим данным.
РБК
Минэкономики ждет нулевых темпов роста, а ЦБ — диапазона от нуля до минус 3%. В ЦМАКП ждут снижения ВВП в этом году на 7–7,2%, в следующем году — на 1,2–1,5%. Всемирный банк предполагает, что экономику России ожидает спад на 8,9% в текущем году и на 2% в 2023-м.
РБК

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