Авторы исследования смоделировали шесть прогнозных оценок потерь ВВП России в первый и второй годы действия санкций в зависимости от разного сочетания переменных — импорта и экспорта, стоимости нефти, курса рубля.
Минэкономики ждет нулевых темпов роста, а ЦБ — диапазона от нуля до минус 3%. В ЦМАКП ждут снижения ВВП в этом году на 7–7,2%, в следующем году — на 1,2–1,5%. Всемирный банк предполагает, что экономику России ожидает спад на 8,9% в текущем году и на 2% в 2023-м.
Российские силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой в Херсонской области с момента установления контроля над этим регионом в марте, кроме того, оружие и схроны добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.
Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.
Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — отметил Маск в Twitter, отвечая на сообщение другого бизнесмена, главы венчурной компании Andreessen Horowitz Марка Андрессена.