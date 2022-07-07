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Экономисты оценили потери российского ВВП при разных сценариях санкций

В Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России вследствие внешнеэкономических шоков.
РБК
Применение прогнозной модели ретроспективно на данные 2021 года в качестве эксперимента показало результат, по оценке авторов модели, близкий к официальным фактическим данным.
РБК
Авторы исследования смоделировали шесть прогнозных оценок потерь ВВП России в первый и второй годы действия санкций в зависимости от разного сочетания переменных — импорта и экспорта, стоимости нефти, курса рубля.
РБК
Минэкономики ждет нулевых темпов роста, а ЦБ — диапазона от нуля до минус 3%. В ЦМАКП ждут снижения ВВП в этом году на 7–7,2%, в следующем году — на 1,2–1,5%. Всемирный банк предполагает, что экономику России ожидает спад на 8,9% в текущем году и на 2% в 2023-м.
РБК

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Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций
Национальная служба новостей00:18
Экономисты оценили потери российского ВВП при разных сценариях санкций
РБК23:27
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