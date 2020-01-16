Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

Финансовые эксперты сочли прогнозы о значительном изменении курса рубля маловероятными. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
РИА Новости05:22

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Эксперты скептически отнеслись к прогнозу о сильном ослаблении рубля

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