Финансы
РИА НовостиЭкономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Финансовые эксперты сочли прогнозы о значительном изменении курса рубля маловероятными. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новости05:22
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Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Названа стоимость модернизации Калининградского морского канала
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