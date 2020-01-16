Финансы
РИА НовостиЭкономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Финансовые эксперты сочли прогнозы о значительном изменении курса рубля маловероятными. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось
Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новости05:22
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