Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

Финансовые эксперты сочли прогнозы о значительном изменении курса рубля маловероятными. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
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Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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Автоспорт

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Граждане предпочитают питаться быстро и недорого Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года.
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