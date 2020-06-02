Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.

с чего всё началось

В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире. С конца апреля рубль начал укрепляться, и в мае стало применяться новое соглашение с ОПЕК.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 287

Футбол В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола Хорватское издание Sportske Novosti сделало статью про бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 55

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 34

Общество Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением» Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением". 7

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 17

Происшествия В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. 3

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Общество Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона. 9

Энергетика Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 731