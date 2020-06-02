Финансы
Evo-rus.comЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире. С конца апреля рубль начал укрепляться, и в мае стало применяться новое соглашение с ОПЕК.
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с чего всё началось
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.РБКвчера в 01:00
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Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti сделало статью про бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
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Газета.Ru 10:36
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Трамп высказался за присутствие России в G7
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Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»
Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
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Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
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Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
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Общество
Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале
Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
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Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки
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«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Инвалида из Ярославля унижают и избивают на потеху школьникам
Брянские блогеры решили подзаработать, снимая скандальные ролики с участием 33-летнего инвалида Валентина.
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Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
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Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
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История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ вчера в 10:00
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
В проекте нового КоАП появились новые ограничения, за которыми следует крупный штраф для водителей автомобиля.
ToDay News Ufa 01:18