Финансы

Evo-rus.comEvo-rus.comЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире. С конца апреля рубль начал укрепляться, и в мае стало применяться новое соглашение с ОПЕК.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК01:00

Подробнее о событии

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Evo-rus.com14:06

Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

Газета.Ru13:11

Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

РИА Новости08:38

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:12

Доллар снова вырастет: прогноз курса валют до конца года

Утро.ru10:11

Экономисты рассказали, стоит ли ждать долгосрочное укрепление рубля

Экономика сегодня09:42

Экономист Покатович ждет укрепление курса рубля в течение ближайших месяцев

Политика Сегодня12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
22
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу

Популярная механика 05:26
302
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
28
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
26
Гаджеты

Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Происшествия

Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании

По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь.
Политсовет 06:04
552
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
16
Политика

Лебедев снялся в ролике RT в поддержку изменения Конституции

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике телеканала RT, посвященном внесению поправок в Конституцию РФ.
Компания 11:25
19
Гаджеты

Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном уже разобрали по запчастям

iXBT.com 01:21
Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
90
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
388
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
259
Происшествия

Полиция США несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik

Политическая Экспертиза 11:07
138
Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
42
Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости 16:59
1
Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

МИР 24 вчера в 08:02
577
Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Общество

Еще 61 пациент с коронавирусом скончался в Москве

"В Москве скончался 61 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:35
444
Космос

Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона

«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
ЭКД вчера в 00:18
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
25
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
93
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
535
Хоккей

Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Vprognoze.ru 03:45
Наука

Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
10
Кино

Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке

Версия.Инфо вчера в 05:23
1
Футбол

Илья Геркус: «Можно полностью уйти от бюджетного финансирования, но тогда обвалится весь профессиональный спорт»

Тяжело без игровой практики, — отметил Геркус. Также функционер рассказал о возможном неучастии «Ротора» в следующем сезоне Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 16:27
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости 31 мая в 20:53
354
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
58
Наука

Ученые: манускрипты Мертвого моря «родились» не в Иудейской пустыне

ИА Красная Весна 13:04
3
Здоровье

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
Деловое.ТВ 06:04
43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное