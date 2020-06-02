Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Гаджеты
В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10
Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Здоровье
Семь нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу
Сразу четыре больницы Нижнего Новгорода закрыты на превентивный карантин из-за ситуации с коронавирусом на 2 июня.
Время Н 11:29
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
В течение двух лет покупателей на виллу не находилось. Алан Ховард просил за нее 100 млн долларов.
Финансовая газета 05:54
Экономика
В селении Црау началось строительство фруктохранилища на 2500 тонн
Строительство второй очереди фруктохранилища на 2500 тонн началось в селении Црау Алагирского района.
15-й Регион (Северная Осетия) вчера в 14:09
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета 05:08
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Российская газета 04:50
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Наука
Ученые: манускрипты Мертвого моря «родились» не в Иудейской пустыне
ИА Красная Весна 13:04
Происшествия
Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании
По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь.
Политсовет 06:04
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46