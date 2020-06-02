Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
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с чего всё началось
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.РБКвчера в 01:00
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Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива
Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
Политика
Борисов: Росрезерв показал малую эффективность во время пандемии
Росрезерв в период пандемии коронавируса показал малую эффективность, необходимо обновить номенклатуру хранящейся там продукции и разработать действенный механизм ее обновления.
Российская газета 08:46
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Петербургский комздрав начал по-новому считать умерших от коронавируса
Петербургский комитет по здравоохранению переходит на новую методику подсчета умерших от COVID-19.
Фонтанка.Ру 08:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику
StarHit.ru вчера в 13:10
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Потерпевший от разбоя пойдет под суд за отказ от дачи показаний
Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, речь идет об уголовном деле в отношении 55-летнего жителя подмосковной Балашихи, которого обвиняют по статье 308 УК РФ, то есть в отказе потерпевшего от дачи показаний.
Российская газета 07:51
Игры
Авторы «Гвинта» анонсировали новое расширение — «Господин Зеркало»
CD Projekt RED анонсировала расширение «Господин Зеркало» для своей коллекционной карточной игры «Гвинт».
Игромания.ру 07:02
Общество
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание
Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
Гаджеты
Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor
Стал известен график отправки пользователям обновления оболочки EMUI 10.1 для смартфонов от марок Huawei и Honor, используемых на территории европейских стран.
Актуальные Новости 08:25
Интернет
Google обвинили в незаконном сборе данных и пригрозили штрафом $5 млрд
Против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь пользователей, сообщает Reuters.
РБК 08:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04