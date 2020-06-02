Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
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с чего всё началось
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.РБКвчера в 01:00
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
В Подмосковье открылись салоны красоты и сауны
Салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, а также парикмахерские возобновили работу в Подмосковье.
Вести ФМ 00:29
Баскетбол
Джеймс отреагировал на переход Милутинова в ЦСКА
Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход центрового Николы Милутинова в клуб. Посмотреть запись можно в «твиттере» Майка Джеймса.
Чемпионат вчера в 19:37
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк разделят активы
Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете».
Ведомости вчера в 12:05
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 вчера в 02:49
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства российских изданиям Forbes и "Ведомости".
Москва 24 вчера в 19:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Здоровье
Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитных костюмов
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
Коммерсантъ 01:38
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати
Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
Технологии
«Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователя
Голосовой помощник «Алиса» научился рисовать картины по запросу пользователя.
Игромания.ру вчера в 08:56
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 01 июня в 08:44
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Главврач суругутской ОКБ оправдалась за 43 жалобы медиков на невыплаты
В настоящее время сургутская ОКБ считается самым большим госпиталем для больных с COVID-19. В лечении участвует 500 медиков.
Муксун.fm вчера в 07:53
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Житель индийского города Гондал Капил Маракана самостоятельно выбрался из могилы после того, как злоумышленники похоронили его заживо, сообщает The Times of India со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 02:26
Общество
Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00