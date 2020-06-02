Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.

с чего всё началось

Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.

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