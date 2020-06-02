Финансы

РБКРБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
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с чего всё началось

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБКвчера в 01:00

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Курс рубля к концу года спрогнозировали эксперты

АБН02:45

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Evo-rus.comвчера в 14:06

Экономисты рассказали, стоит ли ждать долгосрочное укрепление рубля

Экономика сегоднявчера в 09:42

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Доллар снова вырастет: прогноз курса валют до конца года

Утро.ruвчера в 10:11

Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

Газета.Ruвчера в 13:11

Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 08:38
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
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Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
6
Общество

Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива

Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
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Шоу-бизнес

Актер сериала «Ольга» Сергей Романович признался, что стал отцом

Как оказалось, первенец Сергея Романовича родился два месяца назад. Сегодня артист рассказал о буднях молодого отца.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления

Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
5
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
1,5K
Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,6K
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Общество

Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 08:56
12
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
184
Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv вчера в 07:47
1K
Политика

Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса

Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
7
Экономика

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.
Вести.Ru 09:05
2
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка

На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
1,2K
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
74
Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
32
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
349
Интернет

К Google подали иск на $5 млрд за сбор данных пользователей

Пользователи жалуются, что корпорация собирает данные о них с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, приложений и даже во время просмотра сайтов в режиме инкогнито.
Piter.tv 08:12
4
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Политика

Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
694
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,9K
Автоспорт

Формула 1 отказалась от квалификационных гонок

Motorsport.com Россия вчера в 06:55
Общество

Коронавирус в Балаково: число больных перевалило за 200

По данным оперативного штаба, вчера в Балаковском районе было зарегистрировано 11 новых случая коронавируса, сегодня – 10.
Газета Балаково вчера в 19:31
832
Хоккей

Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США

ProstoProSport 06:29
Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
1
Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
7
Как работают Яндекс.Новости?
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