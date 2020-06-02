Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
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с чего всё началось
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.РБК01:00
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Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Общество
Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.
РБК 16:54
Происшествия
В Росгвардии объяснили смерть мужчины во время задержания на Урале
По сообщению Росгвардии, спецназ привлекли для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя, который угрожал ножом персоналу торговой точки (по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ).
Российская газета 06:35
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
Шоу-бизнес
Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»
«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ИА Красная Весна 16:03
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета 09:11
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru 06:39
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Политика
Захарова уличила США в международном лицемерии
Первым, по словам дипломата, есть что рассказать о выживании на площадях, но "международное лицемерие никто не отменял".
Утро.ru 14:44
Футбол
РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина
Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
ProstoProSport 15:40
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Космос
Новый «космический» фильм с Томом Крузом снимет Даг Лайман
Режиссёр и актёр уже имеют совместный опыт работы над двумя успешными фильмами Совместный проект Paramount Pictures, SpaceX и НАСА обрёл своего режиссёра.
Inc-news.ru 30 мая в 16:04
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Игры
В The Last of Us Part II будет больше 60 настроек для людей с ограниченными возможностями
Naughty Dog предусмотрела более 60 настроек интерфейса, управления и внешнего вида The Last of Us Part II, чтобы сделать игру доступной для людей с ограниченными возможностями.
CyberSport.ru 00:01
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Футбол
Хавбек «Ньюкасла» Лонгстафф близок к переходу в «Удинезе». Его зарплата вырастет более чем в 30 раз
Sports.ru 15:07
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Наука
В мире происходит массовое смещение ареалов обитания животных
RuNews24.ru 00:43
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной
Актриса Дженнифер Энистон решила помочь жителям США в борьбе с коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 05:07