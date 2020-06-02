Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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Политика
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США
В ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США, сообщает информагентство Reuters.
Российская газета 10:07
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Спорт
CAS рассмотрит спор по делу ВАДА и РУСАДА со 2 по 5 ноября
Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.
Матч ТВ 11:51
Происшествия
В пожаре на проспекте Победы погибла пожилая женщина
В квартире дома №110 по проспекту Победы, где вечером 2 июня вспыхнул пожар, найден труп пожилой женщины.
Gorod48 12:08
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru вчера в 12:22
Политика
Глава Канады выступил против участия России в саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Наука
Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом
Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы.
Замана 01:25
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Гаджеты
Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S
По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
NewInform 06:38
Наука
Опробован действенный способ определения рака простаты
Как сообщает ToDay News Ufa, группа ученых из университета Бирмингема определила эффективный метод распознавания рака простаты на ранних сроках.
ToDay News Ufa 00:36
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Культура
Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать
Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Гаджеты
Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США
В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 09:45
Общество
Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате
РЕН ТВ вчера в 07:29