Финансы

РБКРБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономисты оценили шансы на дальнейшее укрепление рубля

РИА Новости08:38

Об укреплении рубля

Давыдов.Индекс08:09

Эксперты не верят, что рубль укрепился надолго

Национальная служба новостей07:57

«Просто резко упало потребление импорта»: надолго ли рублевый ренессанс?

БИЗНЕС Online07:41

Эксперты не верят в дальнейшее укрепление рубля

Newvz.ru05:32

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
796
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
988
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
259
Общество

В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве

РБК 08:45
13
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
797
Общество

Роспотребнадзор: «Петербург категорически не готов к снятию ограничений»

Петербург «пока категорически не готов к снятию ограничений», уверена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.
РБК Санкт-Петербург 05:08
18
Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
60
Футбол

«Арсенал» не предлагал Обамеянгу новый контракт

Лондонский "Арсенал" не предлагал новый контракт нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Soccer.ru вчера в 11:49
Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
5
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
102
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
106
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
1
Общество

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
35
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
13
Политика

Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить беспредел

Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 17:53
129
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
677
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
19
Шоу-бизнес

Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом

Discover24 04:15
Армия и оружие

Минобороны передана первая партия модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Уралвагонзавод», входящий в Ростех, поставил для Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в модернизированном варианте, сообщили во вторник в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 08:56
Армия и оружие

Глава ЛНР об авиаударе по Луганску: Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к соотечественникам по поводу шестой годовщины трагедии 2 июня 2014 года.
Новостной фронт 04:58
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
18
Энергетика

Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.
Росбалт 02:59
16
Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
23
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
509
Армия и оружие

На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота

Военное дело 03:30
2
Общество

На Свердловскую область надвигаются заморозки

На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
ИА Красная Весна 08:55
5
Футбол

Официально: Семак продлил контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Sport24.ru вчера в 03:10
Политика

Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
5
Политика

Путин: в Тамбовской области сложилась позитивная динамика развития

Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:46 — REGNUM Президент Владимир Путин позитивно оценил динамику социально-экономического развития Тамбовской области, при этом обозначив проблемные моменты.
REGNUM 08:46
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное