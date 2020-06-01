Финансы

РБКРБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

РБК01:00

За доллар дают уже меньше 70 рублей

Profinance.ruвчера в 04:34

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Газета.Ruвчера в 12:36

«Возврат на докризисный уровень - это полный бред»: Доллар снова дешевле 70 рублей

Комсомольская правдавчера в 06:40

Эксперты оценили влияние беспорядков в США на курс доллара

ПРАЙМвчера в 06:39

Рубль вырвался в лидеры

Взгляд.рувчера в 14:40

Почему рубль растет, невзирая на кризис

Ридус31 мая в 18:40
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Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу

Экспресс газета 03:02
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
820
Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
300
Экономика

Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ведомости вчера в 19:36
1
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
176
Политика

Польша завершила первый этап строительства канала на Балткосе

Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе, земляные работы закончены и возведён пирс для стоянки судов.
Клопс 00:52
52
Происшествия

В Белгородской области ураган сносит крыши домов

Сильный ветер и упавшие деревья повредили крыши девяти жилых домов в Белгородской области.
Piter.tv вчера в 12:34
32
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
186
Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
2
Экономика

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
6
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
741
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
1K
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
30
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

Врачи-вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:01
38
Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
34
Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

Коммерсантъ 31 мая в 03:23
92
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
205
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
7
Кино

Зрителей поразило преображение Тора после фильма «Мстители. Финал»

Народные новости 02:40
3
Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
13
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
438
Политика

Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни

Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
75
Политика

Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники популярной соцсети Facebook устроили виртуальную забастовку из-за поста Дональда Трампа.
Piter.tv 01:53
1
Общество

Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего

ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
671
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
4K
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 31 мая в 05:19
Общество

В Крыму выявили пять новых носителей коронавируса

Симферополь, 2 июня 2020, 10:05 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан.
REGNUM 03:05
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