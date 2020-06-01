Финансы
РБКЭкономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Что приведет к ослаблению "Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью", — говорит Порывай. Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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«Возврат на докризисный уровень - это полный бред»: Доллар снова дешевле 70 рублей
Комсомольская правдавчера в 06:40
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Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
Экономика
Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ведомости вчера в 19:36
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Политика
Польша завершила первый этап строительства канала на Балткосе
Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе, земляные работы закончены и возведён пирс для стоянки судов.
Клопс 00:52
Происшествия
В Белгородской области ураган сносит крыши домов
Сильный ветер и упавшие деревья повредили крыши девяти жилых домов в Белгородской области.
Piter.tv вчера в 12:34
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Экономика
Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
Врачи-вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:01
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Кино
Зрителей поразило преображение Тора после фильма «Мстители. Финал»
Народные новости 02:40
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни
Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
Политика
Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники популярной соцсети Facebook устроили виртуальную забастовку из-за поста Дональда Трампа.
Piter.tv 01:53
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 31 мая в 05:19
Общество
В Крыму выявили пять новых носителей коронавируса
Симферополь, 2 июня 2020, 10:05 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан.
REGNUM 03:05