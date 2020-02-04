Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Ведомости09:07

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Экономисты считают, что коронавирус может навредить экономике России

URA.Ru21:40

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомости09:07

Коронавирус может помешать российской экономике и обнулить обещанные Путиным деньги населению

МонаВиста15:51

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридус15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБК14:30

Коронавирус назвали угрозой для российской экономики

Секрет фирмы10:02

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUM19:16
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Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
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Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Инфорос 05:27
Общество

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
Российская газета 13:20
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Игры

Sony запустила сайт PlayStation 5

Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
REGNUM 17:16
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru 17:36
Общество

Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон.
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Авто

Компания «Зетта» запатентовала производство электрокаров в Тольятти

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Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Невские Новости 02 февраля в 09:20
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 12:18
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17:57
Политика

Трамп назвал положение США прочным как никогда

Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
РИА Новости 21:35
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Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
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Армия и оружие

Фактически «пустые»: Польша купила F-35 без вооружения

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Названы самые производительные смартфоны начала 2020 года

Специалисты бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов на январь 2020 года, который возглавили гаджеты китайских брендов.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

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Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире

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