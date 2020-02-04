Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Ведомости09:07

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Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUM19:16

Коронавирус может помешать российской экономике и обнулить обещанные Путиным деньги населению

МонаВиста15:51

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

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Коронавирус подорвет российскую экономику. Не помогут даже выплаты, обещанные Путиным

URA.Ru10:46

Коронавирус назвали угрозой для российской экономики

Секрет фирмы10:02

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридус15:45
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Военные самолеты, которые эвакуируют россиян из Уханя, будут садиться в Улан-Удэ только для дозаправки, на карантин в городе никого оставлять не будут, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
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Политика

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Футбол

Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

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Политика

Путин прокомментировал поправки к конституции

Владимир Путин на встрече с общественностью заявил, что поправки в Конституцию РФ были предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента.
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Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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В Китае испытают российский препарат от коронавируса

Китайские специалисты проверят, подходит ли российский противовирусный препарат триазавирин для борьбы с новым коронавирусом.
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Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
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Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

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В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
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Происшествия

Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
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Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – корпорации "Уралвагонзавод".
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

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Армия и оружие

Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
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Экономика

WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей), предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
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