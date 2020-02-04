Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Ведомости09:07

Подробнее о событии

Аналитики выяснили, как коронавирус навредит экономике России

URA.Ru21:40

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUM19:16

Коронавирус может помешать российской экономике и обнулить обещанные Путиным деньги населению

МонаВиста15:51

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридус15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБК14:30

Коронавирус назвали угрозой для российской экономики

Секрет фирмы10:02

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомости09:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:05, Ашберн
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

Известия 22:51
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Инфорос 05:27
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца

Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля.
РИА Новости вчера в 08:46
Баскетбол

ЦСКА уступил «Эфесу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в 23-м туре Евролиги.
Интерфакс-Спорт 14:33
Авто

Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»

«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Автоновости дня 01:26
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa 20:38
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия 08:23
Шоу-бизнес

Леди Гага официально показала своего нового бойфренда

Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
iReactor вчера в 18:44
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» сняли постановочное видео о «химатаке» в Идлибе

Аргументы и Факты 09:58
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru вчера в 04:30
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Политика

Трамп: США стремятся к окончанию конфликтов на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты своей политикой, проводимой на Ближнем Востоке, стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием Америки в регионе, такой тезис высказал президент США Дональд Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу о положении дел в стране.
РИА Новости 22:32
Авто

Базовый Kia Seltos появится в России только летом

Базовый 1,6-литровый мотор выдаёт 121 л.с. на Kia Seltos с полным приводом и 123 л.с. — с передним.
Журнал Авто.ру вчера в 04:49
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Футбол

Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопрос, почему российские игроки не добиваются успеха, выступая за границей.
Vprognoze.ru 16:10
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru 17:36
Политика

Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Экономика

Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа

Как Минфин решил регулировать концессии Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства.
РБК 22:41
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
РИА Новости 19:02
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Известия 22:29
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное