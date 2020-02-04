Экономика
REGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось
На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Ведомости09:07
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Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль пока не направлял приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, передает ТАСС.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца
Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Эфесу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в 23-м туре Евролиги.
Авто
Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»
«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Шоу-бизнес
Леди Гага официально показала своего нового бойфренда
Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» сняли постановочное видео о «химатаке» в Идлибе
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Политика
Трамп: США стремятся к окончанию конфликтов на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты своей политикой, проводимой на Ближнем Востоке, стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием Америки в регионе, такой тезис высказал президент США Дональд Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу о положении дел в стране.
Авто
Базовый Kia Seltos появится в России только летом
Базовый 1,6-литровый мотор выдаёт 121 л.с. на Kia Seltos с полным приводом и 123 л.с. — с передним.
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопрос, почему российские игроки не добиваются успеха, выступая за границей.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Экономика
Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа
Как Минфин решил регулировать концессии Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.