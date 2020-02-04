Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Ведомостивчера в 09:07

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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 23:02

Аналитики выяснили, как коронавирус навредит экономике России

URA.Ruвчера в 21:40

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUMвчера в 19:16

СМИ: Последствия коронавируса могут обнулить эффект от обещанных Путиным социальных мер

Накануне.Ruвчера в 23:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Экономика

В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
Российская газета вчера в 04:06
Политика

Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
RT на русском вчера в 22:19
Футбол

Как «Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре

«Ростов» обыграл сербский «Партизан» в рамках Кубка Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском вчера в 15:59
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 февраля в 15:18
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят ухода Погба

Хавбек сборной Франции Поль Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, об этом рапортует издание Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру 00:11
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru 03 февраля в 13:37
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер вчера в 12:12
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Здоровье

Столичные малыши-СМАйлики ждут спасения

История семимесячного малыша Вани прогремела на весь Интернет.
Газета Metro вчера в 05:47
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета вчера в 16:43
Политика

Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
RT на русском вчера в 19:00
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия вчера в 22:51
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com вчера в 01:42
Политика

Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе над Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее сообщил о победе в историческом споре с Россией.
RuNews24.ru 03 февраля в 08:11
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

В Волгограде мужчина избил врача и медсестру перинатального центра

РИА34 вчера в 02:04
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой. По мнению немецких журналистов, они оказались легкой добычей для армии Гитлера.
Piter.tv вчера в 23:21
Наука

Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки

Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
N+1 вчера в 04:14
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