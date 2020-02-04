Экономика
REGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостейвчера в 23:02
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Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева задумалась о пересадке матки и рождении детей
Напомним, свои зимние каникулы Гоген Солнцев провел во Вьетнаме в компании пожилой подруги по имени Лидия, в то время как Екатерина оставалась в Москве.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории
Общество
В Минпросвещения назвали зарплаты выпускников техникумов и колледжей
По сведениям Минпросвещения, на самую солидную зарплату могут рассчитывать выпускники со средним профессиональным образованием в Чукотском автономном округе (чуть более 54 тысяч рублей), в Магаданской области (51,5 тысяч рублей), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (около 51 тысячи рублей).
Политика
Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Политика
Спецпредставитель президента Франции планирует посетить Россию весной
Спецпредставитель президента Франции по России Жан-Пьер Шевенман сообщил, что весной посетит Россию, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе в области информационных технологий, космоса, культуры.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Футбол
Кепа: Яшин был фантастическим вратарём, он многое сделал для нашей позиции
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о легендарном советском голкипере Льве Яшине.
Здоровье
Рошаль призвал бояться гриппа, а не коронавируса
Доктор медицинский наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что сезонные эпидемии гриппа остаются для России большей угрозой, чем вспышка коронавируса.
Космос
В формировании Sh 2-170 выявили свыше 70 переменных звeзд
Во время исследования звездного формирования Sh 2-170 астрономы выявили свыше 70 переменных.
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Происшествия
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы. Об этом сообщает телеканал OE24.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Здоровье
В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок
17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
Политика
ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Кино
Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы
112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Происшествия
В Москве подросток отравился аммиаком, выпив воды в фастфуде
В Москве 16-летний подросток отравился аммиаком после посещения одного из ресторанов быстрого питания.
Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» должна состояться осенью следующего года, придется потерпеть.
Политика
На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса
Украинские власти решили выделить в отдельное министерство чиновников, которые будут заняты вопросами «реинтеграции Донбасса».