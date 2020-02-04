Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.

с чего всё началось

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.

Общество Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

Шоу-бизнес Жена Гогена Солнцева задумалась о пересадке матки и рождении детей Напомним, свои зимние каникулы Гоген Солнцев провел во Вьетнаме в компании пожилой подруги по имени Лидия, в то время как Екатерина оставалась в Москве.

Общество В Минпросвещения назвали зарплаты выпускников техникумов и колледжей По сведениям Минпросвещения, на самую солидную зарплату могут рассчитывать выпускники со средним профессиональным образованием в Чукотском автономном округе (чуть более 54 тысяч рублей), в Магаданской области (51,5 тысяч рублей), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (около 51 тысячи рублей).

Политика Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.

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Здоровье Рошаль призвал бояться гриппа, а не коронавируса Доктор медицинский наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что сезонные эпидемии гриппа остаются для России большей угрозой, чем вспышка коронавируса.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Здоровье В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок 17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.

Политика РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы 112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.