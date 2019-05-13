Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

Подробнее о событии

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUMвчера в 19:16

«Операция по прикрытию». Экономист отверг влияние коронавируса на ВВП России

Национальная служба новостей02:41

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало

Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
BFM.ru 10:42
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

RT на русском 05:36
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
BFM.ru 10:51
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Футбол

«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол

В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Валерия показала свою 81-летнюю маму после операции

Операция прошла успешно, но сейчас Галина Перфилова проходит длительный процесс реабилитации, чтобы полностью восстановиться после серьезного хирургического вмешательства.
Wday.ru вчера в 09:42
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Известия 08:59
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Армия и оружие

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Российская газета 03:57
Гаджеты

Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
Культура

Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
МонаВиста 06:39
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 03 февраля в 02:20
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 10:33
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Футбол

Роналду поздравил себя с днем рождения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
Газета.Ru 09:31
Футбол

Неймар на дне рождения заявил, что впервые полностью счастлив в «ПСЖ»

По информации L’Equipe, во время празднования дня рождения бразилец отметил, что впервые полностью счастлив в Париже.
Bookmaker-ratings.ru 01:30
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета 00:03
Армия и оружие

Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя

Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:58
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