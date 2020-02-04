Экономика
REGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостейвчера в 23:02
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Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Происшествия
В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли и один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Харьковской области, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Общество
Власти Крыма отменили ограничения на подачу воды в Симферополе
Эксперт раскритиковал работу властей по обеспечению Крыма водой >> Гоцанюк отметил, что из-за недостаточного количества осадков в последние месяцы администрация города проявила обеспокоенность и подготовила сценарий по ограничению подачи воды, однако в настоящий момент необходимости в ней нет.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Авто
В Сети рассекретили обновленный Hyundai Solaris для России
Обновленная модель оказалась непохожа на своего китайского "близнеца" Verna – внешность седана для России оказалась менее "агрессивной", получила иные фары, бамперы, воздухозаборники поменьше и сетчатый рисунок решетки радиатора.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Кино
Disney объявил дату релиза второго сезона «Мандалорца»
Ожидается, что «Мандалорец» не остановится на втором сезоне, планируются съемки как минимум еще двух, сообщает theverge.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Экономика
Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля
Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.