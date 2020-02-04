Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

Подробнее о событии

Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 23:02

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUMвчера в 19:16

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40
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Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия вчера в 01:33
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Профиль 00:30
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Харьковской области, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 12:06
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости вчера в 05:32
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
Технологии

Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов

Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам.
Российская газета 08:22
Футбол

«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории

"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Газета.Ru 11:34
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05:12
Шоу-бизнес

Мила Йовович показала новорожденную дочь

Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Версия.Инфо 02 февраля в 20:23
Общество

Власти Крыма отменили ограничения на подачу воды в Симферополе

Эксперт раскритиковал работу властей по обеспечению Крыма водой >> Гоцанюк отметил, что из-за недостаточного количества осадков в последние месяцы администрация города проявила обеспокоенность и подготовила сценарий по ограничению подачи воды, однако в настоящий момент необходимости в ней нет.
РИА Новости Крым 12:01
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Авто

В Сети рассекретили обновленный Hyundai Solaris для России

Обновленная модель оказалась непохожа на своего китайского "близнеца" Verna – внешность седана для России оказалась менее "агрессивной", получила иные фары, бамперы, воздухозаборники поменьше и сетчатый рисунок решетки радиатора.
Авторамблер 10:19
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Кино

Disney объявил дату релиза второго сезона «Мандалорца»

Ожидается, что «Мандалорец» не остановится на втором сезоне, планируются съемки как минимум еще двух, сообщает theverge.
Телепрограмма 03:55
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Политика

Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Вести ФМ 06:44
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Экономика

Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля

Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
BFM.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес

74-летний Евгений Петросян назвал размер своей пенсии

Вокруг ТВ 10:51
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
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