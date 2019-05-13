Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

Подробнее о событии

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

REGNUMвчера в 19:16

«Операция по прикрытию». Экономист отверг влияние коронавируса на ВВП России

Национальная служба новостей02:41

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости 08:56
Политика

Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России

Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России.
Lenta.ru 08:56
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла журналисту Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Интерфакс 03:54
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК вчера в 09:06
Космос

Астрономы разгадали тайну необъяснимого космического взрыва

Группа астрономов из Японии и Швеции в ходе проведения нового исследования смогла разгадать тайну ранее необъяснимого космического взрыва.
Актуальные Новости 03 февраля в 08:15
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Вечерняя Москва 01:00
Общество

ФСБ задержала в Москве авторов telegram-канала «Футляр от виолончели»

В Москве задержали авторов telegram-канала «Футляр от виолончели».
URA.Ru вчера в 09:38
Авто

Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Автоновости дня 04:07
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Технологии

Опасное обновление. Браузер Google Chrome может сломать работу сайтов

Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome.
iXBT.com вчера в 04:20
Гаджеты

Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
Культура

Жан-Поль Готье захотел поработать с Бузовой

Сегодня на пресс-конференции Готье рассказал, что познакомился с Ольгой Бузовой и выразил готовность поработать с певицей.
НТВ 09:15
Общество

В Подмосковье 33-летняя россиянка родила 11-го ребёнка

Газета Кемерова 04:44
Общество

Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа

Белоруссия и Россия в конце текущей недели планируют переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
РИА Новости 07:56
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжают расти.
Коммерсантъ 09:03
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

ТАСС вчера в 20:08
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Армия и оружие

МИД РФ обеспокоен размещением ядерных зарядов на подлодках США

Размещение Соединенными Штатами нового ядерного оружия малой мощности W76−2 на подводных лодках вызывает тревогу в Москве.
REGNUM 07:30
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

Газета.Ru 03 февраля в 10:21
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