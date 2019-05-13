Экономика
REGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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«Операция по прикрытию». Экономист отверг влияние коронавируса на ВВП России
Национальная служба новостей02:41
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Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Политика
Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России
Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Происшествия
Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла журналисту Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Космос
Астрономы разгадали тайну необъяснимого космического взрыва
Группа астрономов из Японии и Швеции в ходе проведения нового исследования смогла разгадать тайну ранее необъяснимого космического взрыва.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Общество
ФСБ задержала в Москве авторов telegram-канала «Футляр от виолончели»
В Москве задержали авторов telegram-канала «Футляр от виолончели».
Авто
Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации
«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Технологии
Опасное обновление. Браузер Google Chrome может сломать работу сайтов
Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome.
Культура
Жан-Поль Готье захотел поработать с Бузовой
Сегодня на пресс-конференции Готье рассказал, что познакомился с Ольгой Бузовой и выразил готовность поработать с певицей.
Общество
В Подмосковье 33-летняя россиянка родила 11-го ребёнка
Общество
Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа
Белоруссия и Россия в конце текущей недели планируют переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжают расти.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Армия и оружие
МИД РФ обеспокоен размещением ядерных зарядов на подлодках США
Размещение Соединенными Штатами нового ядерного оружия малой мощности W76−2 на подводных лодках вызывает тревогу в Москве.
Происшествия