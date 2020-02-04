Экономика
REGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Ведомости09:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостей23:02
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Общество
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Политика
Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по защите от коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте советы, как не заразиться пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Игры
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Происшествия
В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении
В региональном управлении МВД провели лингвистическую экспертизу, по итогам которой был сделан вывод, что в материалах содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Здоровье
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.