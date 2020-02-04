Экономика

REGNUMREGNUMЭкономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

На Россию приходится около 15% импортируемого Китаем сырья, снижение спроса на нефть приведет к уменьшению цены нефти до $54/барр. Эпидемия не приведет к замедлению роста ВВП, но ограничит его потенциал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
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Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

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