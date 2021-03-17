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РБК
РБК

Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки

ЦБ не комментировал эту информацию из-за недели тишины перед решением о ключевой ставке. Вслед за новостью агентства глава SberCIB Investment Research (структура Сбербанка) Ярослав Лисоволик заявил, что вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. уже в пятницу, 19 марта, «достаточно высока».В источнике
РБК
Лопасня.РФ
Financial One
АК&М
Рамблер
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