Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки
ЦБ не комментировал эту информацию из-за недели тишины перед решением о ключевой ставке. Вслед за новостью агентства глава SberCIB Investment Research (структура Сбербанка) Ярослав Лисоволик заявил, что вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. уже в пятницу, 19 марта, «достаточно высока».В источнике
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Лопасня.РФ15 марта в 06:32