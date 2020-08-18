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Народные новости
Народные новости

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
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РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Нынешнее соотношение внутреннего госдолга России на 1 августа – 10,7 триллиона рублей – это примерно 10% ВВП, при этом внешний долг в пересчете на рубли на 1 июля составляет 3,7 триллиона рублей, а долги регионов и муниципалитетов - 2,5 триллиона рублей.
РИА Новостивчера в 05:10
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Национальная служба новостей

Делягин: в России случился социальный дефолт

Национальная служба новостей20:00
РБК

Защита от девальвации и заморозки счета. Как биткоин поможет при дефолте

РБКвчера в 12:19
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известиявчера в 06:36
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта по сценарию 1998-го года

Газета.Ruвчера в 11:21
Финансовая газета

Эксперты ВШЭ считают, что состояние экономики России стабильно, а вероятность дефолта крайне низка

Финансовая газетавчера в 07:15
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ruвчера в 05:39
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолецвчера в 03:49

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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