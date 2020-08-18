Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

Национальная служба новостей 20

Российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономики столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители.