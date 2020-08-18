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Народные новости
Народные новости

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Дефолт уже произошел». Экономист оценил угрозу повторения 1998 года

Национальная служба новостей09:06
Известия

Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Известия06:36
Московский Комсомолец

Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Московский Комсомолец03:49
Росбалт

Эксперты ВШЭ оценили вероятность дефолта России

Росбалт05:20
ПРАЙМ

Эксперты назвали дефолт России маловероятным

ПРАЙМ04:54
Lenta.ru

В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Lenta.ru05:39
Finam.Ru

Эксперты оценили вероятность дефолта в России

Finam.Ru03:01

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Главы комиссий гордумы зарабатывают от 1,7 до 4 млн рублей в год

Несовершеннолетний ребенок Кудиновых указан обладателем (или пользователем) квартиры площадью 228 кв. м. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович указал в декларации за 2019 год доход в размере 2 млн 82 тысячи рублей.
Взгляд-инфо09:44
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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