Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года
Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
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Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, а повторение дефолта августа 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики.
РИА Новости05:10
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