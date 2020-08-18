Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

Росбалт 18

Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна. Экономика страны находится в стабильном состоянии и государство может выполнять свои обязательства, сообщают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).