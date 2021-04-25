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Экономика

Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва". По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов.В источнике
РИА Новости
Центральная Служба Новостей
Народные новости
Вечерняя Москва
ПРАЙМ
Аргументы и Факты

С чего всё началось

«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств».
Вечерняя Москва23 апреля в 12:08

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Экономисты перечислили факторы, определяющие стоимость рубля

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Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

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Аналитики перечислили факторы, определяющие стоимость рубля на бирже

Народные новости11:15

Экономисты оценили возможность укрепления рубля до 60 за доллар

Центральная Служба Новостей11:13

Экономисты оценили возможность укрепления рубля до 60 за доллар

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«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

Вечерняя Москва23 апреля в 12:08
Интересное

Приказ Шойгу об отводе войск с учений вызвал растерянность Запада

Александр Цыганов, чье мнение публикует «Царьград», отмечает важный нюанс в распоряжении Сергея Шойгу – возврат личного состава двух военных округов (Южный и Западный) на основные базы, тогда как боевые машины 41-й армии сохраняют положение на полигоне Погоново.
ИнфоСМИвчера в 05:57

Изучен алгоритм воспроизводства ДНК в раковых клетках человека

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SM Newsвчера в 16:05

Хорхе Масвидал сделал заявление после поражения нокаутом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, Хорхе Масвидал, прокомментировал разгромное поражение в чемпионском поединке против Камару Усмана, которому проиграл сокрушительным нокаутом во втором раунде на UFC 261 в Джексонвилле.
FightTime.ru02:50

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (2), Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк.
Чемпионатвчера в 00:36