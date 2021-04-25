Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар
Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва". По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов.В источнике
С чего всё началось
«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода
К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств».
Вечерняя Москва23 апреля в 12:08
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«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода
Вечерняя Москва23 апреля в 12:08