К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств».

Вечерняя Москва 23 апреля в 12:08