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Экономика

Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

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Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва". По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов.В источнике
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С чего всё началось

«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств».
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Генерал ФСБ в отставке сообщил о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Версия теракта «рассматривалась очень серьезно» после аварии на атомной электростанции в Чернобыле, рассказал в интервью «РИА Новости» генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, в свое время занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.
РБК22:57