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Экономика

Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет "Вечерняя Москва". По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов.В источнике
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С чего всё началось

«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

К майским праздникам, по словам Колганова, курс рубля вряд ли сильно изменится. В какую именно сторону он может пойти, собеседник издания не уточнил, сославшись на то, что «краткосрочные колебания могут привести куда угодно под воздействием тех или иных обстоятельств».
Вечерняя Москва23 апреля в 12:08

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Экономисты оценили вероятность доллара за 60 рублей

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Экономисты перечислили факторы, определяющие стоимость рубля

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Экономисты оценили возможность укрепления рубля до 60 за доллар

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Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до 60 за доллар

РИА Новостивчера в 10:48

«Страшная неопределенность»: что будет с рублем в майские праздники и в ближайшие полгода

Вечерняя Москва23 апреля в 12:08
Интересное

Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии

Кабинет министров Республики Кипр на фоне усугубления эпидемической обстановки в стране принял в пятницу решение о введении с предстоящего понедельника самого жесткого карантинного режима за все время эпидемии COVID-19.
ТАСС23 апреля в 12:31

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
РИА Новостивчера в 17:50