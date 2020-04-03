Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЭкономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу

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Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
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