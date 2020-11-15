Экономисты ожидают падения доллара из-за победы Байдена на выборах
Новость о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США отрицательно повлияла на курсе национальной валюты. Больше того, специалисты считают, что такое послабление будет долгосрочным для валюты по некоторым причинам.В источнике
С чего всё началось
Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны.
РИА Новости14 ноября в 00:00
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