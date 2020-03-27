Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики

Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК27 марта в 00:00

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Российской экономике предсказали новый кризис

Pravda.Ru27 марта в 07:00

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новости27 марта в 05:16

Рецессия в России становится почти неизбежной

РБК27 марта в 00:00

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru27 марта в 04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газета27 марта в 03:52

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru27 марта в 03:08

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец27 марта в 04:51
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Здоровье

В Волгоградской области коронавирусом заболели 4 человека

С начала противоэпидемических мероприятий с эндемичных территорий в Волгоградскую область прибыли 2643 человека.
Родной город 07:23
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омской области

Правительство Омской области сообщило о первых случаях заболевания коронавирусом в регионе. COVID-19 подтвердился у трёх человек.
News.ru вчера в 16:10
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 04:34
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы

Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
Эхо Москвы 07:02
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Медсестра больницы в Коммунарке рассказала, чем поразил визит Путина

Главная медсестра больницы в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что ее поразил визит президента РФ Владимира Путина в защитную зону, куда, обычно, боятся заходить.
РИА Новости 07:50
Общество

Спецпоезд с украинцами, вывезенными из России, прибыл в Киев

Радио Маяк 03:39
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 10:10
Общество

В США умер младенец с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Армия и оружие

ЕС призвал к перемирию в Сирии для облегчения борьбы с коронавирусом

Европейский союз призвал распространить прекращение огня, действующее в провинции Идлиб, на всю территорию Сирии, чтобы облегчить борьбу с коронавирусом.
РИА Новости 07:13
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