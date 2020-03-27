Коронавирус
Красная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики
Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК27 марта в 00:00
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Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП
Новая газета27 марта в 03:52
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Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
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Здоровье
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С начала противоэпидемических мероприятий с эндемичных территорий в Волгоградскую область прибыли 2643 человека.
Общество
Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омской области
Правительство Омской области сообщило о первых случаях заболевания коронавирусом в регионе. COVID-19 подтвердился у трёх человек.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
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Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Религия
Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы
Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Политика
Медсестра больницы в Коммунарке рассказала, чем поразил визит Путина
Главная медсестра больницы в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что ее поразил визит президента РФ Владимира Путина в защитную зону, куда, обычно, боятся заходить.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
В США умер младенец с коронавирусом
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Армия и оружие
ЕС призвал к перемирию в Сирии для облегчения борьбы с коронавирусом
Европейский союз призвал распространить прекращение огня, действующее в провинции Идлиб, на всю территорию Сирии, чтобы облегчить борьбу с коронавирусом.