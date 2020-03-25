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Красная веснаКрасная весна
Экономисты ожидают рецессию российской экономики
Красная весна
  • Моя Москва.онлайн0:57
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
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Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.В источнике
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С чего всё начиналось
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Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК 00:00
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Национальная служба новостей 10:10
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РИА Новости 05:16
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URA.Ru 04:27
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