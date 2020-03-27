Коронавирус
Красная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики
Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
ФАС обнаружила картельный сговор производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного соглашения на рынке гречки, рассказал РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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Захарова назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида»
Россия призывает снять санкции с Венесуэлы, которые в сложной экономической ситуации и во время пандемии коронавируса становятся орудием геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
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Экономика
Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку
Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Религия
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Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой
В Министерстве обороны России опровергли заявление Североатлантического альянса (НАТО) о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности во время полета над акваторией Балтийского моря.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Северная Македония официально стала членом НАТО
Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж
Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
Политика
Французы возмутились критикой российской помощи Италии
Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
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Политика
Родственники россиян без гражданства смогут въехать в РФ вместе с ними
РИА Новости / Владимир Песня Члены семьи и родственники россиян смогут въехать на территорию страны даже при отсутствии гражданства.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Спорт
Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.
Технологии
Dyson изготовит 15 тысяч ИВЛ для Великобритании и других стран
По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Китая
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
В России восемь инфицированных коронавирусом находятся в реанимации
Восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом в России находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969
Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.