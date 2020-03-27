Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики

Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

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Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

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Рецессия в России становится почти неизбежной

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России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

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Росбалт02:35

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец04:51
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного соглашения на рынке гречки, рассказал РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
Полит.ру 05:50
Политика

Захарова назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида»

Россия призывает снять санкции с Венесуэлы, которые в сложной экономической ситуации и во время пандемии коронавируса становятся орудием геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 13:57
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
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Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Экономика

Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку

Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
TATRE.ru 05:01
Религия

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
МР7.ру вчера в 15:59
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Армия и оружие

В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой

В Министерстве обороны России опровергли заявление Североатлантического альянса (НАТО) о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности во время полета над акваторией Балтийского моря.
Российская газета 13:01
Общество

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Политика

Северная Македония официально стала членом НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Газета.Ru 12:33
Экономика

Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
РИА Новости 13:50
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
МР7.ру 13:26
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru 10:53
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru 12:29
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Родственники россиян без гражданства смогут въехать в РФ вместе с ними

РИА Новости / Владимир Песня Члены семьи и родственники россиян смогут въехать на территорию страны даже при отсутствии гражданства.
РЕН ТВ 14:21
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости 12:05
Спорт

Уличенных в допинге спортсменов допустят к Олимпиаде в 2021 году

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2021 года, если срок отстранения завершится к соревнованиям.
Газета.Ru 13:19
Технологии

Dyson изготовит 15 тысяч ИВЛ для Великобритании и других стран

По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
3DNews 10:40
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Китая

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Национальная служба новостей 13:59
Здоровье

В России восемь инфицированных коронавирусом находятся в реанимации

Восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом в России находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Известия 13:04
Армия и оружие

ВС США собираются построить военные объекты на Украине

ФАН 02:09
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