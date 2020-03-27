Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики

Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

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Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

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России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

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Lenta.ru03:08

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Рецессия в России становится почти неизбежной

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
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Найден быстрый способ переработки пластика

Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
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Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

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Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов P40, P40 Pro и P40 Pro+, с двойной теле-фотолинзой, с тройным и десятикратным увеличением.
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Газета.Ru 16:42
Политика

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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Общество

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

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Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
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Общество

Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии

Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 16:59
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

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Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Политика

Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава Евросоюза

Лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом своей страны из Европейского союза.
Ореанда-Новости 13:41
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации

С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
Газета.Ru 11:12
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 16:03
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

Прекращены поиски пилота Су-27 в Черном море

Мероприятия по поиску летчика истребителя Су-27, который разбился в Черном море, были прекращены.
Газета.Ru 17:12
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Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы

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Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
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Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

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Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
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