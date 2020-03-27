Коронавирус
Красная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики
Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить391
с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Наука
Найден быстрый способ переработки пластика
Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Гаджеты
Вести.net: Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов
Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов P40, P40 Pro и P40 Pro+, с двойной теле-фотолинзой, с тройным и десятикратным увеличением.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ
Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Футбол
Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре
Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
Общество
Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии
Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава Евросоюза
Лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом своей страны из Европейского союза.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации
С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
Общество
В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Прекращены поиски пилота Су-27 в Черном море
Мероприятия по поиску летчика истребителя Су-27, который разбился в Черном море, были прекращены.
Авто
Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы
Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Экономика
Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.