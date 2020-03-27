Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.

с чего всё началось

Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.

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