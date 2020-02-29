Финансы
REGNUMЭкономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий
Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей). К такому выводу пришли эксперты Центра развития ВШЭ.
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