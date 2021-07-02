Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%. Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.

Блокнот.ру Блокнот.ру Frank Media АБН Царьград ИА Красная Весна IrkutskMedia MagadanMedia.ru АК&М Wday.ru ФАН Life.ru Общественная служба новостей Народные новости Политическая Экспертиза

С чего всё началось Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле Самый "жесткий" прогноз - у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России. РИА Новости вчера в 00:04