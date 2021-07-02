Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%. Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.В источнике

С чего всё началось

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Самый "жесткий" прогноз - у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.
РИА Новостивчера в 00:04

Подробнее о событии

Инфляция в июле замедлится

ПРАЙМвчера в 06:55

Экономисты спрогнозировали рост цен в России в июле

ФАНвчера в 01:59

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

РИА Новостивчера в 00:04

Экономисты дали «жесткий» прогноз по росту цен в июле

Рамблервчера в 01:39

Финансисты спрогнозировали, как вырастут цены в России в июле

Life.ruвчера в 00:57

Рост цен в июле предсказали экономисты

Профильвчера в 00:34

Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Москва 24вчера в 01:51
Интересное

Сотрудник РАН Панчин заявил о первичном заражении SARS-CoV-2 в ноябре 2019 года

Биоинформатик и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН Александр Панчин предположил, что первое заражение коронавирусной инфекцией произошло в середине ноября 2019 года.
Уфимские Заметкивчера в 04:38

Дверь в космос

Телескоп находится в космосе, поэтому есть возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна (в том числе, в инфракрасном диапазоне).
Научная Россиявчера в 03:00