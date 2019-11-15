Экономика
Говорит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
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с чего всё началось
Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
Армия и оружие
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Гаджеты
MSI Pro MP221: монитор формата Full HD с диагональю 21,5 дюйма
Панель имеет размер 21,5 дюйма по диагонали.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Музыка
Ольга Бузова собралась на «Евровидение»
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
Общество
В Венеции ожидается новая волна наводнения
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.