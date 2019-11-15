Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.
РБКвчера в 16:00

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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30

«Бедным станет сложнее заработать на пенсию»: Экономисты раскрыли, сколько получат пожилые в России

Царьград02:24

Экономисты сделали прогноз по соотношению пенсий и зарплат до 2050 года

ФедералПрессвчера в 23:24

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Происшествия

Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
iReactor 04:29
Армия и оружие

Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии

Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:36
Политика

JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17

В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
RuNews24.ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Вести Подмосковья 02:10
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Происшествия

МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РБК 04:25
Гаджеты

MSI Pro MP221: монитор формата Full HD с диагональю 21,5 дюйма

Панель имеет размер 21,5 дюйма по диагонали.
3DNews 04:16
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Общество

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 12 ноября в 01:53
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Музыка

Ольга Бузова собралась на «Евровидение»

Культуромания 00:38
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко.
RT на русском 04:03
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском вчера в 17:46
Происшествия

44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Lenta.ru 04:18
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

Культуромания вчера в 12:08
Общество

В Венеции ожидается новая волна наводнения

ТАСС вчера в 04:47
Политика

Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Российская газета 02:58
Гаджеты

BQ представляет недорогие телевизоры класса Smart TV. Самый дешевый стоит 8 490 рублей

Dgl.ru вчера в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
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