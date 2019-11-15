Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.

с чего всё началось

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.

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Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.