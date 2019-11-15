Экономика
Говорит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
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с чего всё началось
Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Экономика
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
ТАСС 01:57
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Теннис
Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»
Спорт-Экспресс 00:57
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Российская газета 00:59
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru вчера в 10:29
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт 13 ноября в 10:59
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия
Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Lenta.ru 03:30
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично помирилась с сестрой
Популярная певица Ольга Бузова, которая около года не общалась со своей сестрой Анной, судя по всему, помирилась с ней.
Bimru.ru 01:55
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Известия 02:30
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru вчера в 06:16
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Infox.ru вчера в 05:05
Армия и оружие
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Российская газета 02:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Интерфакс 00:42
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии
Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК.
BFM.ru 03:18
Происшествия
Босния и Герцеговина выдала РФ обвиняемого в изнасиловании в 2009 году
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в Липецке в 2009 году, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.
ТАСС 02:36
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Взгляд.ру вчера в 13:46
Энергетика
Мировые цены на нефть немного понизились по итогам торгов вторника
Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,06 доллара и составили 56,8 доллара за баррель.
Банки.ру 13 ноября в 00:06
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
REGNUM вчера в 11:16