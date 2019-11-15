Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30

«Бедным станет сложнее заработать на пенсию»: Экономисты раскрыли, сколько получат пожилые в России

Царьград02:24

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты сделали прогноз по соотношению пенсий и зарплат до 2050 года

ФедералПрессвчера в 23:24

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о результатах общения с роднёй Заворотнюк

Многие звёзды, знакомые Анастасии Заворотнюк, переживают о ней и готовы поддержать талантливую актрису, борющуюся с тяжелой болезнью, морально и материально.
7Дней.ру 03:00
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург 02:45
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Футбол

Агент Комличенко: Петржела - это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал негативное высказывание Властимила Петржелы о своем подопечном.
Спорт уик-энд 06:19
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин

Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Газета DAILY вчера в 15:24
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 07:29
Общество

Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Ведомости 06:41
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Политика

Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
ТАСС 06:28
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры

Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
За рулем Кубань вчера в 23:18
Общество

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Газета.Ru 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное