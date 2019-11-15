Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).
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Ученые подсчитали, насколько ударит по кошельку выход на заслуженный отдых

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URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

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Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

С пенсиями будет все хуже, а у многих россиян их вообще не будет

Свободная Пресса09:37

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
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