Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).

с чего всё началось

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.

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