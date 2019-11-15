Экономика
Говорит МоскваЭкономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
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с чего всё началось
Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.РБКвчера в 16:00
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Экономика
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«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
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Общество
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Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Армия и оружие
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