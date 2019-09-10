Финансы

РБКРБКЭкономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»

Ожидается, что в 2020 году ликвидная часть ФНБ преодолеет законодательный порог 7%, что позволит правительству начать инвестировать накопленные средства.
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Экономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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