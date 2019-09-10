Финансы
РБКЭкономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»
Ожидается, что в 2020 году ликвидная часть ФНБ преодолеет законодательный порог 7%, что позволит правительству начать инвестировать накопленные средства.
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ЦБ РФ провел анализ макроэкономических последствий 5 сценариев инвестирования средств ФНБ
Будущее России. Национальные проекты02:40
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
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МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
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Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым во вторник подарил ему досье о службе в Белоруссии.
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Происшествия
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Lenta.ru вчера в 13:10
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Украина разработает план отопительного сезона с помощью США
Министерство энергетики США направит делегацию на Украину для разработки плана действий на отопительный сезон в стране.
ИА Крыминформ 07:07
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В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
РИА Новости 06:53
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Финансы
Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей
По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
Экспресс газета 07:08
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
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Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Экономика
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
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Происшествия
Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми
Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.
Газета.Ru 07:31
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Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
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Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта
Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
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В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01