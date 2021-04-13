Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть
Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 23:13