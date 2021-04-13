«Талибан» отказался от участия в конференциях до вывода иностранных сил из Афганистана

Делегация запрещенного в РФ движения «Талибан» не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну, объявил член политбюро движения Мухаммед Наим.