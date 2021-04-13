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РБК

Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источнике
РБК
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С чего всё началось

Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть

Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 23:13

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Высокую стоимость нефти назвали выгодной для России

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Названы плюсы роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель

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Эксперты рассказали о плюсах роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель

ПРАЙМвчера в 23:10
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Суд обязал Google восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьграда" к Google, решив, что аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США, должен быть восстановлен, а его владельцу возвращены утерянные за монетизацию контента средства, сообщил "Интерфаксу" Валерий Рукобратский, пресс-секретарь владельца СМИ Константина Малофеева.
Интерфаксвчера в 16:14

«Талибан» отказался от участия в конференциях до вывода иностранных сил из Афганистана

Делегация запрещенного в РФ движения «Талибан» не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну, объявил член политбюро движения Мухаммед Наим.
Коммерсантъвчера в 16:55