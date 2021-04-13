РБКЭкономисты предложили изменить бюджетное правило в РоссииЭксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источникеРБКSIA.ruLenta.ruПодробнее о событииЭкономисты предложили изменить правило бюджета РоссииLenta.ru21:03Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России с учетом кризисовForbes18:27Экономисты предложили изменить бюджетное правило в РоссииРБК17:00Показать все источникиОценить16КомментироватьПоделиться