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РБК

Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источнике
РБК
SIA.ru
Lenta.ru

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Экономисты предложили изменить правило бюджета России

Lenta.ru21:03

Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России с учетом кризисов

Forbes18:27

Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России

РБК17:00
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