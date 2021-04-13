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РБК

Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источнике
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Новые способы формирования бюджета РФ предложили во ВШЭ

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КДК РФС рассмотрит дело в отношении Сухины 16 апреля

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о переносе рассмотрения дела в отношении начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины на 16 апреля.
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Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда

На территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в честь иконы "Спорительница хлебов" в среду пришли приставы в сопровождении силовиков: по решению суда из обители начали выселять монахинь.
Российская газета02:04