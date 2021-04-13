Чемпион UFC Стерлинг возражает против боя Петра Яна и Шона О’Мэлли

Чемпион главного бойцовского промоушена в легчайшем дивизионе Стерлинг высказался в ответ на новость о том, что Шон О’Мэлли предложил Петру Яну провести бой в ожидании реванша с Альджамейном.