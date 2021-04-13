РБКЭкономисты предложили изменить бюджетное правило в РоссииЭксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили рассмотреть возможность изменения в России бюджетного правила, действующего с 2017 года.В источникеРБКLive24SIA.ruЭкономика сегодняNews.ruRuNews24.ruФАНЦентральная Служба НовостейLenta.ruАБНПрофильZAB.RUПРАЙМОГТРК Ямал-РегионDiscover24URA.RuНародные новостиПодробнее о событииНовые способы формирования бюджета РФ предложили во ВШЭФАН03:25Стало известно о предложении формировать бюджет России по-новомуЭкономика сегодня03:07Экономисты предложили изменить бюджетное правило в РоссииРБК17:00Нефтяные деньги в России предложили копить по-новомуLenta.ru02:03Экономисты предложили правительству формировать бюджет по-новомуURA.Ru23:50Экономисты предложили изменить бюджетное правило в России с учетом кризисовForbes18:27Экономисты хотят изменить правило бюджета в РоссииПРАЙМ02:48Показать ещёОценить66КомментироватьПоделиться