Здоровье
ВедомостиЭкономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Иногда пациентов госпитализируют, только чтобы они получили необходимые лекарства, замечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, а когда человек выписывается, он может перестать принимать лекарства, что чревато рецидивом или даже инвалидизацией.
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с чего всё началось
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».Ведомостивчера в 17:04
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Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
РБК вчера в 22:52
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Футбол
Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Чемпионат 02:39
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Кино
Сценаристы «Игры престолов» рассказали о работе над сериалом
Шоураннеры сериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс признались, что в начале работы над сагой не были уверены в своей способности её экранизировать.
RT на русском вчера в 09:31
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Land Rover объявил о начале продаж на рынке России обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport.
Faktom 28 октября в 10:42
Общество
Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Происшествия
Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Экономика
АСВ подало к экс-руководству Уралкапиталбанка иск на 5,5 млрд
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Уралкапиталбанк», по обязательствам кредитной организации в общем размере 5,5 млрд рублей.
РБК Уфа 01:46
Общество
Драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка на декабрьском аукционе
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной будут выставлены на аукционе, который пройдет в начале декабря.
ТАСС 01:08
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости вчера в 10:33
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Футбол
Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне
Sport24.ru 03:16
Армия и оружие
В Москве прокомментировали учения ВСУ в Херсонской области
Командование Воздушных сил ВСУ 29 октября анонсировало учения в Херсонской области, неподалеку от крымской границы, которые пройдут с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык».
Известия 04:43
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM вчера в 06:34