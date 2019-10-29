Здоровье

ВедомостиВедомостиЭкономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Иногда пациентов госпитализируют, только чтобы они получили необходимые лекарства, замечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, а когда человек выписывается, он может перестать принимать лекарства, что чревато рецидивом или даже инвалидизацией.
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с чего всё началось

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомостивчера в 17:04

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Экономисты: государству выгодней оплачивать лекарства по рецепту, чем лечение больных

Вести.Ru03:42

Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

РБКвчера в 20:53

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Комсомольская правда00:50

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

URA.Ruвчера в 21:46

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Lenta.ruвчера в 21:28

Эксперты предложили государственное софинансирование для покупки рецептурных лекарств

ТАСС02:02

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Ведомостивчера в 17:04
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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Футбол

Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Чемпионат 02:39
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Кино

Сценаристы «Игры престолов» рассказали о работе над сериалом

Шоураннеры сериала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс признались, что в начале работы над сагой не были уверены в своей способности её экранизировать.
RT на русском вчера в 09:31
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

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RT на русском 04:11
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Авто

В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Land Rover объявил о начале продаж на рынке России обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport.
Faktom 28 октября в 10:42
Общество

Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров

Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Происшествия

Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
REGNUM 03:16
Экономика

АСВ подало к экс-руководству Уралкапиталбанка иск на 5,5 млрд

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Уралкапиталбанк», по обязательствам кредитной организации в общем размере 5,5 млрд рублей.
РБК Уфа 01:46
Общество

Драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка на декабрьском аукционе

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной будут выставлены на аукционе, который пройдет в начале декабря.
ТАСС 01:08
Экономика

Деньги играющих на бирже россиян защитят

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Lenta.ru 04:36
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Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
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«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости вчера в 10:33
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Футбол

Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне

Sport24.ru 03:16
Единоборства

Альварес признал, что Ковалёв — самый сильный его соперник

Чемпионат 04:04
Армия и оружие

В Москве прокомментировали учения ВСУ в Херсонской области

Командование Воздушных сил ВСУ 29 октября анонсировало учения в Херсонской области, неподалеку от крымской границы, которые пройдут с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык».
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Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM вчера в 06:34
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